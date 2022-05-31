Gündem Şişlide asker eğlencesinde meşale patladı 2 kişi yaralandı
İSTANBUL

Şişli'de asker eğlencesinde meşale patladı: 2 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de asker eğlencesinde yakılan meşale, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Meşalenin patlaması nedeniyle ellerinde yanıklar oluşan yaralılar, hastanede tedavi edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Şişlide asker eğlencesinde meşale patladı: 2 kişi yaralandı
Meşalenin patlaması nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Paşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı. Meşalenin patlaması nedeniyle, 2 kişi yaralandı. Meşaleyi tutan 2 kişinin ellerinde yanıklar oluştu. Yaralılar hastaneye götürülerek tedavi ettirildi.

DHA

Patlayan meşale mahalledeki bir dükkânın camının kırılmasına neden oldu. Meşalenin patlama anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, meşalenin bir süre yandıktan sonra patladığı ve panik yaşandığı görülüyor.

DHA

"UCUZ ATLATMIŞLAR"

Esnaf Şenol Çelik, "Bu camı bu hale getirdiyse, insanlara zarar gelmemesi bir mucize. Meşale düştüğü için patlamış. Sonra da cama çarpmış. Elleri yanan 2 kişinin ciddi bir durumu yokmuş. Ucuz atlatmışlar" dedi.

Dokuz ton altın çıktı

'Dokuz ton altın çıktı'

Defineciler yıllardır arıyordu: Darphane sevkiyatında ilginç olay.
Savaş çanları çalıyor

Savaş çanları çalıyor

​ABD'nin gözdağı sonrası Çin'den korkutan hamle.
Aidat öder gibi ev sahibi olunabilecek

​Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: Projeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

Deniz suyu kalitesi artacak

Deniz suyu kalitesi artacak

​Bursa'ya 31,5 milyon euroluk yeni yatırım.

​Türkiye'nin yeni gücü: Tüm dünyaya bir kez daha ispatladı.

​Dev ayının saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya ve Fransa büyükelçileri çağrıldı

​15 Temmuz darbe girişimi öncesi bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.