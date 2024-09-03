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Şişli'de korkutan yangın: Plazadaki alevlere müdahale ediliyor

Şişli'de plazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

14:20 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:40 - 3/09/2024 Salı
DHA
Plazadaki alevlere müdahale ediliyor
Plazadaki alevlere müdahale ediliyor

Şişli'de plazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...



#İstanbul
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