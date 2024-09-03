Şişli'de korkutan yangın: Plazadaki alevlere müdahale ediliyor

Plazadaki alevlere müdahale ediliyor
Şişli'de plazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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1 saat önce
Şişli'de plazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kayseri OSB 11'inci Caddede bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangına Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü'nden 10 araç 30 personel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 araç 40 personel ve AFAD'tan 2 araç 8 personel olmak üzere toplam 78 personel ile 22 araç müdahale etti.
Bolu'da bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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