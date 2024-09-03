Şişli'de korkutan yangın: Plazadaki alevlere müdahale ediliyor

Kayseri OSB 11'inci Caddede bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangına Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü'nden 10 araç 30 personel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 araç 40 personel ve AFAD'tan 2 araç 8 personel olmak üzere toplam 78 personel ile 22 araç müdahale etti.