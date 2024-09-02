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Kayseri'de korkutan yangın: Alevlere 78 personel ve 22 araç müdahale etti

16:08 - 2/09/2024 Monday
Güncelleme: 16:57 - 2/09/2024 Monday
IHA

Kayseri OSB 11'inci Caddede bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangına Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü'nden 10 araç 30 personel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 araç 40 personel ve AFAD'tan 2 araç 8 personel olmak üzere toplam 78 personel ile 22 araç müdahale etti.

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Kayseri OSB'de bir sünger fabrikasında çıkan yangına toplamda 22 araç ve 78 personel müdahale etti.


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Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı sardı. 

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


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Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.


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Meydana gelen yangına Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü'nden 10 araç 30 personel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 araç 40 personel ve AFAD'tan 2 araç 8 personel olmak üzere toplam 78 personel ile 22 araç müdahale etti.

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Olay yerinden görüntüler...

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#Kayseri
#fabrika
#yangın
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