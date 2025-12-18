Şişli’de otomobil yayaların arasına daldı

İstanbul Şişli’de ters yöne giren bir otomobil, önce motosiklete ardından da kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi öldü. 6 kişi yaralandı. Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Şişli'de ters yöne giren otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Can pazarının yaşandığı korkunç kaza Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.