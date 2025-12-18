Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şişli’de otomobil yayaların arasına daldı

Şişli’de otomobil yayaların arasına daldı

04:0018/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul Şişli’de ters yöne giren bir otomobil, önce motosiklete ardından da kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi öldü. 6 kişi yaralandı. Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Şişli'de ters yöne giren otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Can pazarının yaşandığı korkunç kaza Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.


YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.


#İstanbul
#Şişli
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak