İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: Bir ölü iki ağır yaralı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun karşı şeridine geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Mehmet İnan ile diğer otomobilin sürücüsü Nazmiye A. (42) ve yanında bulunan annesi Ayşe A. (76) hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.