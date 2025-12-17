İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: Bir ölü iki ağır yaralı

İstanbul Başakşehir'de Arnavutköy istikametinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşı şeridine geçti. Başka bir araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonucu iki kişi de ağır yaralandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun karşı şeridine geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Refüje çıkıp karşı şeride geçti
Kaza, saat 16.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehir Hastanesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinde seyreden Mehmet İnan (38) idaresindeki 34 SA 8563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp yolun karşı şeridine geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 34 FNF 109 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Mehmet İnan ile diğer otomobilin sürücüsü Nazmiye A. (42) ve yanında bulunan annesi Ayşe A. (76) hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.