Gazoz sanıp antifrizi içti: Kamyon şoförü yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Gazoz sanıp antifrizi içti: Kamyon şoförü yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

16:0017/12/2025, Çarşamba
IHA
Gazoz sandığı antifriz canından ediyordu.
Gazoz sandığı antifriz canından ediyordu.

Arnavutköy’de Emlak Konut Şantiyesi’nde taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü, gazoz sandığı şişeden antifriz içmesi sonucu hastanelik oldu.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, 68 yaşındaki H.E., isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti.

Bir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu değerlendirilen H.E., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Şoförün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

