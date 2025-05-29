Site sakinlerinin Beşikçioğlu isyanı: Ruhsat verdi, kabus başladı

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, önceki başkan MHP'li Enver Demirel'in ruhsat vermediği 'sosyete pazarına ruhsat verdi. İlçenin en kalabalık ve önde gelen sitelerinden olan Meydan Eryaman'da kurulan sosyete pazarı vatandaşı isyan ettirdi. Site sakinleri belediyeye yazdıkları dilekçede, "sitenin ana çıkış yolunu geçilmez kılmakta ve acil durumlarda güvenlik riski oluşturmaktadır" denildi.
550 hanelik sitenin altında açılan ve çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftanın 4 günü hizmet veren sosyete pazarına gelenler site sakinlerini bezdirdi. Vatandaşlar, hafta sonu oluşan yoğunluk ve otoparktaki kalabalık nedeniyle siteye ruhsat izni veren CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne gerek sosyal medya üzerinden gerekse de yazdıkları dilekçelerle seslerini duyurmaya çalıştı.
SİTE ALTINA PAZAR KURDU
31 Mart 2024 öncesine kadar belediyenin yönetimini elinde tutan Demirel'in ruhsat vermediği sosyete pazarına Beşikçioğlu'nun ruhsat vermesiyle Meydan Eryaman sitesinin altına kurulan pazar, özellikle hafta sonu site sakinlerinin zorluk yaşanmasına neden oldu.
EN HIZLI ŞEKİLDE MÜDEHALE
Site sakinlerinden iç mimar Sinan Berke X hesabından yaptığı paylaşımda, "Meydan Eryaman Sitesi konut olarak evlerimizin altında yer alan sosyal pazar yaşam alanlarımızı kısıtlamakta, huzursuz ve güvensiz bir ortam oluşturmaktadır. Çevre ve gürültü kirliği kontrolünden çıktı. Evlerimize giremiyoruz. 550'den fazla konuttun bulunduğu sitemize böyle bir pazar alanının açılması sonuçları düşünülmeden verilmiş bir karardır. Bu konuda yapılması gereken müdahalenin en hızlı şekilde yapılması elzem bir hal almıştır" ifadelerini kullanarak, isyanını dile getirdi.
Site sakinleri belediyeye dilekçe de yazdı. Dilekçede, "Sitemiz çevresinde faaliyete başlayan sosyete pazarı nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, otopark işgali, çevre kirliliği, gürültü, güvenlik zafiyeti ve görsel kirlilik sebebiyle yaşam kalitemiz ciddi şekilde zarar görmüş; site düzeni bozulmuştur" denildi. Pazara gelen ziyaretçilerin ve çalışanların araçları nedeniyle, belediyeye ait ve siteye giriş-çıkışlarda kullanılan yollar yoğun şekilde tıkanmanın yaşadığının vurgulandığı dilekçede, "Özellikle kapalı otopark girişimiz önlü arkalı araçlarla tamamen engellenmektedir. Bu durum, site sakinlerinin araçlarını kullanmalarını imkânsız hâle getirmekte, aynı zamanda sitenin ana çıkış yolunu geçilmez kılmakta ve acil durumlarda güvenlik riski oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.