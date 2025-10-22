Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden öğrencilere hem burs hem üretim fırsatı

"Merkezimizde yaklaşık 600 dekar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu alanlarda en yoğun olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler yulaf ve buğdaydır. Bu yıl, her iki üründe de Sivas genelindeki ortalamanın üzerinde bir verim elde ettik. Bu başarı, doğru tarım teknikleri ve bilimsel yaklaşımların üretime olumlu yansımasının açık bir göstergesidir. Ayrıca, yaklaşık iki dekar alanda tamamen doğal yöntemlerle sebze üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bu üretim sürecine öğrencilerimiz de aktif şekilde katılmakta. Tohumdan fideye, fideden seraya aktarma, çapalama ve hasat gibi tüm aşamalarda görev almaktadırlar. Böylece, derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada birebir uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Bu yaklaşım, hem eğitim hem de üretim açısından örnek teşkil eden bir model oluşturmaktadır. Bunun yanında, bu yıl merkezimizde 16 kovanla bal üretimi de gerçekleştirdik."