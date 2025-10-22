Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden öğrencilere hem burs hem üretim fırsatı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada, Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki patates hasadından elde edilen gelirlerin öğrencilere burs olarak verileceğini aktardı. Merkez müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, "Bu yaklaşım, hem eğitim hem de üretim açısından örnek teşkil eden bir model oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üretilerek hasadına başlanan patateslerin satışından elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek bursu olarak verilecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez tarafından üretilen patateslerin hasadına başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, aralarında patatesin de bulunduğu birçok tarımsal ürünün üretimini yaptıklarını belirtti.
"Hem eğitim hem de üretim açısından örnek teşkil eden bir model"
Yapılan diğer tarımsal üretim faaliyetlerine de değinen Demirbaş, şunları kaydetti:
Demirbaş, üretim kapasitesini artırmayı ve özellikle seracılık faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini, bu sayede dört mevsim üretim yapacaklarını, hem de öğrencilere daha geniş uygulama alanları sunacaklarını belirtti.