ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihleri değiştirildi' iddialarına yanıt

ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihleri değiştirildi' iddialarına yanıt

19:2622/10/2025, Çarşamba
AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

ÖSYM, sosyal medyada yer alan 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair gündemde yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve sistemde herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığı ifade edildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan
"6 adayın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin değiştirildiği"
iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Başkanlığın bilgi sistemlerindeki kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığı belirtildi.

ÖSYM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada,
"Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sistemi'nde kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."
ifadeleri kullanıldı.


