KASIM ARA TATİL TAKVİMİ 2025: Okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Okullarda ilk ara tatil heyecanı başladı! 2025-2026 eğitim öğretim yılında Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yıl boyunca iki kez uygulanan ara tatiller, öğrencilere dinlenme ve sosyal etkinlik fırsatı sunuyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre Kasım ara tatili için geri sayım başladı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak.

YARIYIL TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.