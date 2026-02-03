Olay, saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye gelen M.D., husumetli olduğu iddia edilen S.C.'nin içerisinde bulunduğu restorana doğru yanında bulunan tabanca ile 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar restoran ile üzerinde bulunan apartman dairesinin camına isabet etti. Saldırıda restoranda bulunan S.C. kolundan yaralandı.