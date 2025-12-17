Sivas’ta 3.5 milyar lira vurgun yapan tefeciler cezaevine gönderildi

Sivas’ta tefecilik yaparak çok sayıda vatandaştan 3.5 milyar TL haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca kent merkezi ve Şarkışla ilçesindeki 3 kişi tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma, tehdit ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet eden şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 897 adet farklı ebatlarda tabanca mermileri ile borç defterleri, senetler, çekler ve çek defteri ele geçirildi.