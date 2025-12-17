Yeni Şafak
Sivas’ta 3.5 milyar lira vurgun yapan tefeciler cezaevine gönderildi

12:1417/12/2025, Çarşamba
IHA
Şüphelilerin tehditle elde ettikleri mallara ise el konulmadığı iddia edildi.
Şüphelilerin tehditle elde ettikleri mallara ise el konulmadığı iddia edildi.

Sivas’ta tehditle 3.5 milyarlık haksız kazanç elde eden 3 tefeci tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin tehditle elde ettikleri mallara ise el konulmadığı iddia edildi.

Sivas’ta tefecilik yaparak çok sayıda vatandaştan 3.5 milyar TL haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca kent merkezi ve Şarkışla ilçesindeki 3 kişi tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma, tehdit ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet eden şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 897 adet farklı ebatlarda tabanca mermileri ile borç defterleri, senetler, çekler ve çek defteri ele geçirildi.

Mağdurların mallarına zorla el koyan şüphelilerin yaklaşık 3.5 milyar TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Şarkışla Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin tehditle elde ettikleri mallara ise el konulmadığı iddia edildi.



