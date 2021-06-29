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SİVAS

Sivas'ta çocuk şoför dehşeti: Anne ile 2 çocuğu yaralandı

Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarpması sonucu anne ile 2 çocuğu yaralandı. Yaralılardan anne N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobili kullanan çocuğun gözetim altına alındığı kazayla ilgili araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi AA
Sivasta çocuk şoför dehşeti: Anne ile 2 çocuğu yaralandı
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Kümbet Mahallesi 65. Sokak'ta 58 ACT 108 plakalı otomobili kullanan M.Ş.K. (13), geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.E. (35) ile çocukları M.E. (10) ve M.E'ye (3) çarptı.

Kazada yaralanan anne ile 2 çocuğu, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan anne N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çocuk gözetim altına alındı

Otomobili kullanan çocuğun gözetim altına alındığı kazayla ilgili araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan cezai işlem uygulandı.

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