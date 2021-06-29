Sivas'ta çocuk şoför dehşeti: Anne ile 2 çocuğu yaralandı Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarpması sonucu anne ile 2 çocuğu yaralandı. Yaralılardan anne N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobili kullanan çocuğun gözetim altına alındığı kazayla ilgili araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi 29 Haziran 2021, 00:05 Son Güncelleme: 29 Haziran 2021, 00:11 AA