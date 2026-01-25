Yeni Şafak
Sivas’ta kardan kapanan yol nedeniyle hastaya 4 saatte ulaşıldı

23:2025/01/2026, Pazar
IHA
H.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas’ın Zara ilçesi Pazarcık köyünde rahatsızlanan 75 yaşındaki H.K.’ye, kardan kapanan yolun 4 saatlik çalışmayla açılmasının ardından ulaşıldı. Köylülerin yardımıyla yol ayrımına taşınan hasta, ambulansla Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sivas’ın Zara ilçesi Pazarcık köyünde rahatsızlanan hastaya, 4 saat süren zorlu karla mücadele çalışması sonucu ulaşılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık köyünde yaşayan H.K.’nın (75) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köyün yolunu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar kütlesi çalışmaları güçleştirdi. Karla mücadele çalışması sürerken yakınları ve köy sakinleri hastayı köy yol ayrımına kadar taşıdı. 4 saat süren zorlu mücadelenin ardından yolun açılması ile bulunduğu yerden ambulansla alınan H.K., Zara Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. H.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


