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Sivas'tan tüm Türkiye'ye birlik mesajı: Muhsin Yazıcıoğlu on binlerce vatandaş tarafından dualarla anıldı

Sivas'tan tüm Türkiye'ye birlik mesajı: Muhsin Yazıcıoğlu on binlerce vatandaş tarafından dualarla anıldı

11:5728/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İftarda konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
İftarda konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

BBP Kurucu Lideri Muhsin Yazıcıoğlu Sivas’ta düzenlenen “Şehitleri Anma ve Birlik İftarı” programında on binlerce Sivaslı tarafından dualarla anıldı.

25 Mart 2009 tarihinde helikopterinin düşmesi sonucunda şehit olan Yazıcıoğlu için Sivas Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. Tarihi Kent Meydanındaki iftara 20 bine yakın Sivaslı katılırken, Yazıcıoğlu ve tüm şehitler için dualar edildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katıldığı iftarda bir konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Bugün bu iftar soframızda her siyasi görüşten vatandaşımız var. Biz, Sivas’ta birliği sağladık ve Türkiye’ye örnek olduk. Ülkemizin değişik şehirlerinde yaşananları görünce Sivas’tan verilen bu mesajın önemi daha da artıyor” şeklinde konuşan Uzun, programlarına katılan tüm Sivaslılara da ayrıca teşekkür etti.


Konuşmaların ardından edilen dualarla birlikte toplu iftar yapıldı. 20 bine yakın Sivaslının tek bir softada buluştuğu iftarın bugüne kadar ülkemizde yapılan en kalabalık iftar olduğu da kayıtlara geçti.

#BBP
#Muhsin Yazıcıoğlu
#Sivas

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