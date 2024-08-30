Siyasilerden 30 Ağustos mesajları: Bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen, özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbâli için hiç düşünmeden "Ya İstiklâl Ya Ölüm" diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır.



30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun…



Allah’a hamdolsun… pic.twitter.com/8YQpPaP2Bb — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 30, 2024

'İstiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile zirveye ulaşan Zafer Haftası'nın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin simgesi olarak tarihin altın sayfalarına kazındığını vurgulayan Yılmaz, Malazgirt'ten Otlukbeli'ye, Mercidabık'tan Mohaç'a Türk ordusunun ağustos ayında elde ettiği büyük zaferlere, 30 Ağustos'ta bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.





26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile zirveye ulaşan Zafer Haftası, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin simgesi olarak tarihin altın sayfalarına kazınmıştır.



Malazgirt’ten Otlukbeli’ye, Mercidabık’tan Mohaç’a Türk ordusunun Ağustos… pic.twitter.com/AGo0bqDfXO — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 30, 2024

Yılmaz, Türk milletine bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'in kıymetli üyelerini ve kahraman ordunun tüm askerlerini rahmetle yad ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ancak, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir. Zafer Haftası vesilesiyle Türkiye'nin gücüne güç katacak yeni adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Mücadele'deki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçeğe dönüştürme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye'yi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im aziz milletimizin yolunu açık etsin, Zafer Haftamız ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

'Kahramanlık destanı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "30 Ağustos, hiçbir zaman esareti kabul etmeyen aziz milletimizin istiklal ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösteren kahramanlık destanıdır. Vatanımızdan, bayrağımızdan, özgürlüğümüzden, birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden, daha güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük zaferimizin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

30 Ağustos, hiçbir zaman esareti kabul etmeyen aziz milletimizin istiklal ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösteren kahramanlık destanıdır.



Vatanımızdan, bayrağımızdan, özgürlüğümüzden, birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden, daha güçlü ve büyük… pic.twitter.com/HbyE3HMIGe — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 30, 2024

'Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 30 Ağustos’ta kazanılan Büyük Zafer ile milletimiz ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini ve üzerinde yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu kutlu zaferin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!

30 Ağustos’ta kazanılan Büyük Zafer ile milletimiz ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini ve üzerinde yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.



Bu kutlu zaferin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah… pic.twitter.com/ThVElpQ2C0 — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) August 30, 2024

'Tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Aziz milletimizin yeniden diriliş mücadelesini kazandığı, şüheda kanıyla yurt edindiğimiz Anadolumuzda, istikbalimize sahip çıktığımız 30 Ağustos Zaferimizin 102’nci yıl dönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ve kahraman silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Aziz milletimizin yeniden diriliş mücadelesini kazandığı, şüheda kanıyla yurt edindiğimiz Anadolumuzda, istikbalimize sahip çıktığımız 30 Ağustos Zaferimizin 102’nci yıl dönümünü kutluyorum.🇹🇷



Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ve kahraman silah arkadaşlarını saygıyla… pic.twitter.com/arjQ83V3oi — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 30, 2024

'Daha nice zaferler müjdeleyecek evlatlar yetiştirmek ödevimizle...'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele’mize fikri, kalemi, yüreği, vicdanı, bedeni ve tüm varlığıyla omuz veren aziz kahramanlarımızı rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Yüce Türk milletine yaşamın her alanında daha nice zaferler müjdeleyecek evlatlar yetiştirmek ödevimizle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve şiirine sesiyle hayat veren kıymetli dostum, usta sanatçı merhum Ayhan Kâhya'yı da saygıyla yâd ediyorum.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele’mize fikri, kalemi, yüreği, vicdanı, bedeni ve tüm varlığıyla omuz veren aziz kahramanlarımızı rahmet, minnet ve dualarla anıyorum.



Yüce Türk milletine yaşamın her alanında daha nice zaferler müjdeleyecek… pic.twitter.com/hemfPnYu7G — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) August 30, 2024

'Yeni ve daha büyük zaferlere vesile olması dileklerimle...'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Zafer Bayramımız kutlu olsun “30 Ağustos Zafer Bayramımızı” ve kahraman ordumuzun “Türk Silahlı Kuvvetleri Günü”nü gelecekte yeni ve daha büyük zaferlere vesile olması dileklerimle kutluyor, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları bize vatan yapan, ay yıldızlı al bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyorum.

ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN



“30 Ağustos Zafer Bayramımızı” ve kahraman ordumuzun “Türk Silahlı Kuvvetleri Günü”nü gelecekte yeni ve daha büyük zaferlere vesile olması dileklerimle kutluyor, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları bize vatan… pic.twitter.com/GqAMrA4n1U — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) August 29, 2024

'Tarihe geçen bağımsızlık aşkının adıdır'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 30 Ağustos Zaferi, zorluklar içinde destanlaşan bir varoluş mücadelesinin ve milletimizin tarihe geçen bağımsızlık aşkının adıdır. Birlik ve beraberliğimizin güçlü bir nişanesi olan bu şanlı zafer, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak bir destandır. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu aziz vatanı tarihi hedeflerle ve mega projelerle buluşturmak, her alanda daha ileriye taşımak boynumuzun borcu, vefamızın bir gereğidir. Bu bilinçle gelecek nesillere daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakmak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum."





30 Ağustos Zaferi, zorluklar içinde destanlaşan bir varoluş mücadelesinin ve milletimizin tarihe geçen bağımsızlık aşkının adıdır. Birlik ve beraberliğimizin güçlü bir nişanesi olan bu şanlı zafer, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak bir destandır.



Ecdadımızın bize emanet… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 30, 2024







