|
Gündem

Siyasilerden Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğindeki saldırıya tepki

Türkiye'deki siyasi yetkililer, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya yönelik tepkilerini dile getirdi. Tepkilerde Azerbaycan ile birlik ve beraberlik mesajı verildi.

11:59 . 27/01/2023 Friday
AA
Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı

Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı saldırıyı lanetleyerek "Şehit olan güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devlet anlayışıyla her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesine yer verdi.



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, Can Azerbaycan'a başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." açıklamasını yaptı.



TBMM Başkanı Şentop: Alçak saldırıyı kınıyorum


TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi aldı.


Şentop, Gafarova'ya, hayatını kaybeden büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.


Meclis Başkanı Şentop ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan alçak saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.



#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
#AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
#AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
#Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği
#Meclis Başkanı Şentop
#tepki
1 saat önce
default-profile-img
Siyasilerden Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğindeki saldırıya tepki
ÖSYM YÖS 2023 için geri sayım başladı
Yeni mobil uygulamamızla yayındayız
Ukrayna İran'daki büyükelçilik saldırısını kınadı
Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin İslamofobi'nin artmasına neden olduğu ortaya kondu
TRT World’den dev yapım: Dünyaca ünlü oyuncu Adrian Grenier TRT’nin belgeseli için Türkiye’de
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.