Siyasilerden Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğindeki saldırıya tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı saldırıyı lanetleyerek "Şehit olan güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devlet anlayışıyla her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesine yer verdi.





Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, şehid olan güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devlet anlayışıyla her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız. 🇹🇷🇦🇿 — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) January 27, 2023





AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, Can Azerbaycan'a başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.





#Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyorum.



Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah’tan rahmet, #CanAzerbaycan’a başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. 🇹🇷🇦🇿 — Binali Yıldırım (@BY) January 27, 2023





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." açıklamasını yaptı.





Kardeş Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz.



Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. #Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 🇹🇷🇦🇿 — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 27, 2023





TBMM Başkanı Şentop: Alçak saldırıyı kınıyorum





TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi aldı.





Şentop, Gafarova'ya, hayatını kaybeden büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.





Meclis Başkanı Şentop ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan alçak saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.





Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan alçak saldırıyı kınıyorum.



Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum @Az_Spiker arayarak saldırıda şehadete yükselen kardeşimiz için duyduğumuz üzüntüyü ifade edip kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi ilettim. pic.twitter.com/Pr07YWnyjj — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 27, 2023



