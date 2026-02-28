Skuter silah sayıldı

Komşularının saldırısında yaralanan baba ve kucağındaki 14 aylık kızıyla ilgili şüphelinin 36 yıla kadar hapsi istendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, aileler arası husumetin bulunduğunun ortada olduğu, olayın meydana geldiği tarihte müşteki Muhammet Baca'nın, kızı olan mağdur Medine İkra Baca ile iftar alışverişi yapmak için aracıyla çarşıya gittiği, alışveriş bitiminde ikametlerinin bulunduğu sokağa gireceği sırada şüphelinin ağabeyi Servet Engin ile karşılaştığı ve tartışma yaşadıkları ifade edildi. Ardından baba Baca'nın ikametine gittiği ve jandarmayı arayarak şikayetçi olduğu, olay yerine bir süre sonra jandarma ekiplerinin geldiğine vurgu yapılan iddianamede, şüpheli Şener Ergin’in apartman girişinde bulunan çocuk skuter aletini eline alarak kucağında mağdur Medine İkra Baca olmasına rağmen Muhammet Baca'nın önce omzuna daha sonra da yüzüne vurduğu ilk darbenin mağdur Medine İkra Baca’ya isabet ettiği belirtildi.