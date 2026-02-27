Yeni Şafak
Çocuğa vurduğunu fark etmemiş

Çocuğa vurduğunu fark etmemiş

Burak Doğan
04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
İkra Baca, Muhammet Baca.
İkra Baca, Muhammet Baca.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Muhammet Baca ve 14 aylık kızı İkra’nın darbedilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan Servet ve Şener Ergin’in beyanları dosyaya girdi. Tutuklu yargılanan Şener Ergin, "Sinirlerime hakim olamadım. Olay yerinde bulunan scooter tarzı bir cismi Baca’ya doğru savurdum. Benim amacım Baca'ya vurmaktı. Ancak savurduğum cisim kucağındaki çocuğa denk geldi. Kasıtlı olarak çocuğa vurmadım” dedi. Servet Engin ise ifadesinde Baca'nın kendisine hakaret ettiğini kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. 22 Şubat’ta yaşanan olayda uzun süredir sorun yaşadıkları komşularının saldırısına uğrayan baba ile kızı yaralanmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Şener Ergin tutuklanmıştı.



#Yalova
#Saldırı
#Muhammet Baca
#ikra baca
