Çocuğa vurduğunu fark etmemiş

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan Servet ve Şener Ergin’in beyanları dosyaya girdi. Tutuklu yargılanan Şener Ergin, "Sinirlerime hakim olamadım. Olay yerinde bulunan scooter tarzı bir cismi Baca’ya doğru savurdum. Benim amacım Baca'ya vurmaktı. Ancak savurduğum cisim kucağındaki çocuğa denk geldi. Kasıtlı olarak çocuğa vurmadım” dedi. Servet Engin ise ifadesinde Baca'nın kendisine hakaret ettiğini kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. 22 Şubat’ta yaşanan olayda uzun süredir sorun yaşadıkları komşularının saldırısına uğrayan baba ile kızı yaralanmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Şener Ergin tutuklanmıştı.