Vahşice, acımasızca, kalleşçe! 17 yaşındaki gence 8 kişi birden saldırdı: Bıçakladıkları anlar kamerada

"Konuşma bahanesiyle dışarı çıkardılar"





Olay gününü anlatan baba Vedat Ö., "14 Şubat günü oğlum dershane çıkışı, kafe önünde geçerken tanıdığını arkadaşları görünce içeri giriyor. Kafeye girdikten sonra arkadaşlarını görürken yanlarında daha önce husumetli olduğunu bildiği E.A. ve Ç.U var. Benim oğlumu ‘dışarıya davet’ etmişler. Oğlum ‘Tamam çıkalım bir sorun varsa’ diyor" dedi.





"Yaklaşık 7-8 kişi birden saldırdı"

Baba, "Kapının dışarına çıkar çıkmaz, grubun hazırlıklı olduğu ve kendisine saldıracağını görmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Tekrar olay yerine çağrılıyor ‘konuşacağız’ diyerek. Kamera kayıtlarında açıkça görüldüğü üzere olay yerine çağrıldığı an 7-8 kişinin birden saldırdığı net gözüküyor" şeklinde konuştu.







