Sokağın maskotu 'Dombili': 'Nolur yemek vermeyin'

Trabzon'da yaklaşık 4 yıldır esnafın bakımını üstlendiği 8,5 kilogram ağırlığındaki tekir cinsi kedi, insanların verdiği yiyecekler nedeniyle kilo problemi yaşıyor. 'Dombili' isimli kediye, şehrin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen Uzun Sokak'taki esnaf sahip çıkıyor. Esnaf Gurur Nuhoğlu, "İstisnasız her gün gelip ona bakan kişiler var. Bir gün görmediklerinde 'buradaki şişko kedi nerede, Dombili nerede?' diye düzenli olarak soruyorlar" dedi.
Günün büyük kısmını genellikle bir esnafın iş yerindeki cansız mankenlerin bulunduğu vitrine uzanarak geçiren Dombili, müşterilerin ve yoldan geçenlerin de ilgi odağı oluyor.
Akşam saatlerinde iş yerlerinin kapanmasıyla bir süre sokakta gezinen ve bir binanın çatısında uyuyan kedi, sabah iş yerlerinin açılmasıyla tekrar sokağa dönüyor.
Uzun Sokak'ta butik işleten Gurur Nuhoğlu, kedinin her sabah kendisiyle beraber iş yerine geldiğini söyledi.
'Esnaf kaplarda yemekler veriyordu'
- Nuhoğlu, yaklaşık 4 yıldır ilgilendiği kedinin ilk zamanlarda daha hırçın olduğunu, gelen müşterilerin ilgilenmesiyle daha uysal bir hale geldiğini aktardı.
'Çok fazla diyet uygulayamıyoruz'
"İstisnasız her gün gelip ona bakan kişiler var"
Kedinin bakım ve tedavisini yapan Veteriner Hekim Uğur Cem Tahmaz ise yaklaşık 7 yaşındaki kedinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu söyledi.
'Dışarıdan mama vermemelerini öneriyoruz'
Tahmaz, kediye yemek artıklarının verilmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
- "Dombili'ye yaklaşık 3 yıl önce de bakmıştık. Kan değerlerinde şeker ve kolesterolü biraz yüksekti. Şu anda eskiye oranla değerleri daha iyi fakat bazı değerleri yine sınırda. O yüzden biz esnafımızdan ve bölge halkından Dombili'ye ekstradan dışarıdan mama vermemelerini öneriyoruz. Zaten onun bakımıyla ilgilenen arkadaşlar var, özel mamalar kullanıyorlar. Lütfen ekstradan dışarıdan yemek artıkları, kıyma, salam, sosis gibi böbreklerine zarar verecek şeyler yedirmesinler. Dombili bu şekilde çok daha iyi."