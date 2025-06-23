Sokak köpekleri saldırdı: 17 yaşındaki genç motosikletten düşüp yaralandı

F.U., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı F.U. (17), seyir halindeki motosikletten düşerek yaralandı.
Edirne Keşan'da motosikletiyle çarşı merkezinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne giden F.U.'ya, sokak köpekleri saldırdı. Korku içinde kaçmaya çalışan F.U., hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.U., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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