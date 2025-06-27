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Sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini bıçakla patlattı: 23 yaşındaki şüpheli gözaltında

Sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini bıçakla patlattı: 23 yaşındaki şüpheli gözaltında

23:0327/06/2025, Cuma
G: 28/06/2025, Cumartesi
DHA
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Sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini bıçakla patlattı: 23 yaşındaki şüpheli gözaltında
Sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini bıçakla patlattı: 23 yaşındaki şüpheli gözaltında

Zeytinburnu'nda elindeki bıçakla sokakta yürüyerek çok sayıda aracın lastiğini patlatan ve kaportalarına zarar veren şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 06.45 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla sokakta yürüyen bir kişi, park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattı.


Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheli, bazı araçların kaportalarına da zarar verdi. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çok sayıda araca zarar veren şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 23 yaşındaki Hüseyin A. olduğu ve 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.




#İstanbul
#Zeytinburnu
#Araç lastiği patlatma
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