Sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini bıçakla patlattı: 23 yaşındaki şüpheli gözaltında

Olay, saat 06.45 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla sokakta yürüyen bir kişi, park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattı.

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheli, bazı araçların kaportalarına da zarar verdi. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çok sayıda araca zarar veren şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 23 yaşındaki Hüseyin A. olduğu ve 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.