Gündem Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı
DÜZCE

Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı

Sokakta görev yapan polislere online siparişle çay ikramı yaptırdı

Düzce’de korona virüs denetimleri kapsamında sokakta görev yapan polisleri gören vatandaş, bölgedeki lokantayı arayarak polislere dağıtılmak üzere çay siparişi verdi. Lokanta çalışanları, sipariş üzerine polislere sıcak çay dağıtımı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlamadan muaf olan vatandaş, polise sürpriz hazırlayarak çay ikramında bulundu.
Kısıtlamadan muaf olan vatandaş, polise sürpriz hazırlayarak çay ikramında bulundu.

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte saatler 21.00’i gösterdiği ilk anlardan itibaren polis ekipleri kısıtlamayı ihlal edenlere karşı cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. D-655 karayolunda gerçekleştirilen uygulamada vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadıkları denetlenirken, izinli olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Kısıtlamadan muaf olan bir kişi uygulamada izin belgesini göstererek yoluna devam ederken, polislere de sürpriz hazırladı. Uygulama yapılan noktaya yakın bölgedeki bir lokantayı arayan vatandaş, online sipariş vererek polislere çay söyledi.

Online sipariş aldıklarını söyleyerek polislere çay ikramını yapan lokanta çalışanları, bölgede denetlemelerde bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı’na da durumu anlattı. Vatandaşın yaptığı jest sonrasında lokanta çalışanlarına teşekkür eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Bu soğuk havada bizlere çay getirerek iliklerimizi sıcak tuttuğunuz için teşekkür ederim” dedi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 35 şüpheli gözaltında
GÜNDEM
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 35 şüpheli gözaltında

Alışverişe gitmişti silahlı soygunu önledi
GÜNDEM
Alışverişe gitmişti silahlı soygunu önledi

Zararlı çocuk yayınlarına tek tuşla ihbar
GÜNDEM
Zararlı çocuk yayınlarına tek tuşla ihbar
Abone Ol Google News
Emlak ve MTV tutarları belli oldu

Emlak ve MTV tutarları belli oldu

En düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL.
Beyoğlunda korkunç olay

Beyoğlu'nda korkunç olay

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Marsilya sokaklarında 550 ton çöp bekliyor!

Acı haberi<br>bakanlık açıkladı

Acı haberi
bakanlık açıkladı

​Kaza sonucu bir asker şehit oldu.

İlk parti yarın sabah İstanbul'a gelecek, perşembe Ankara'ya gönderilecek.
Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.
Emeklilere müjde

Emeklilere müjde

Kısıtlama günlerine denk gelen maaşlar erken ödenecek.
Ünlü iş adamı<br>için gözaltı kararı

Ünlü iş adamı
için gözaltı kararı

​SBK Holding'e kara para operasyonu.

İftiraların<br>hesabı sorulacak

İftiraların
hesabı sorulacak

Erdoğan'ın avukatından iddialara sert tepki.
Ağlatan manzara!

Ağlatan manzara!

​Antalya'daki sağanak yağış sonrası ortaya çıktı.
'Şampiyon olamaz'

'Şampiyon olamaz'

Dilmen, zirve yarışıyla ilgili tahminini açıkladı.
Daha şiddetlisine<br>hazırlıklı olmalıyız

Daha şiddetlisine
hazırlıklı olmalıyız

​Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.