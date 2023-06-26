Solculuk söylemde kaldı

CHP’de değişim talepleri yeni hareketleri beraberinde getiriyor. CHP’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen’in yeğeni Örsan Öymen’in öncülüğünde kurulan CHP İlke ve Demokrasi Hareketi yazılı bir açıklama yaparak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. “Halkçılık, devletçilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkeleri söylemde kalmıştır” ifadelerine yer verilen bildiride tüzük değişikliği talep edildi. Bildiride, ittifak içindeki sağ siyasi partilere orantısız ölçüde tavizler verildiğine değinildi. Öymen’in öncülüğünde kurulan harekette, Algan Hacaloğlu, Necla Arat, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Prof. Dr. Tolga Yarman, Türker Ertürk ile Utkan Güneş gibi isimler yer alıyor.