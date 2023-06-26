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Solculuk söylemde kaldı

CHP’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen’in yeğeni Örsan Öymen’in öncülüğünde kurulan CHP İlke ve Demokrasi Hareketi yazılı bir açıklama yaparak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Haber Merkezi
04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Örsan Öymen.

Örsan Öymen.

CHP’de değişim talepleri yeni hareketleri beraberinde getiriyor. CHP’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen’in yeğeni Örsan Öymen’in öncülüğünde kurulan CHP İlke ve Demokrasi Hareketi yazılı bir açıklama yaparak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. “Halkçılık, devletçilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkeleri söylemde kalmıştır” ifadelerine yer verilen bildiride tüzük değişikliği talep edildi. Bildiride, ittifak içindeki sağ siyasi partilere orantısız ölçüde tavizler verildiğine değinildi. Öymen’in öncülüğünde kurulan harekette, Algan Hacaloğlu, Necla Arat, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Prof. Dr. Tolga Yarman, Türker Ertürk ile Utkan Güneş gibi isimler yer alıyor.



#CHP
#Siyaset
#Değişim
#Kemal Kılıçdaroğlu
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