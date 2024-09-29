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Son bir haftada 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi: 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı

Son bir haftada 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi: 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı

08:4329/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı.
Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 19-26 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi. Toplam 474 bin 317 bin araca/sürücüye işlem yapıldı.

2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisiklet ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı ve bu kazaların yüzde 659'unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edildi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 272 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 126 bin 331, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 988, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 201, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 962 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 921 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı.

#İçişleri Bakanlığı
#Emniyet
#Çakar

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