Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Yedi şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda yolda yürüyen kişinin ayağına demir saplandı

Beyoğlu'nda yol ve kaldırım çalışması yapılan alanda açık bırakılan demir, yolda yürüyen kişinin ayağına saplandı. Demir, itfaiye tarafından kesilirken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.