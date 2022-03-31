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ADANA

Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Yedi şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika Adanada DEAŞa şafak operasyonu: Yedi şüpheli yakalandı
Şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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