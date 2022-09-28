Gündem 5 büyüklüğündeki deprem sonrası Ardahanda ikinci deprem
ARDAHAN

5 büyüklüğündeki deprem sonrası Ardahan'da ikinci deprem

Ardahan Göle'de dün saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası gece yarısı 4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika Ardahanın Göle ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Deprem sonrası çok sayıda evde çatlak ve yıkım oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD saat 20.30'a kadar 29 artçı deprem kaydetti

AFAD, Göle'de saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 20.30 itibarıyla biri 4 olmak üzere toplam 29 artçı deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Depremin etkili olduğu bölgelerden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 60 ihbarın ulaştığı bilgisini de paylaşan AFAD, 2 evin duvarının çöktüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

5 büyüklüğünde korkutan deprem: Evlerinde yıkım ve çatlaklar olanlar geceyi dışarda geçirdi
FOTOĞRAF 16
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Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde yıkım ve çatlaklar olan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremde hasar oluşan köylerde incelemelerde bulundu.
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Vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alınacağını belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.
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Depremde ahırlarda yaşanan yıkım nedeniyle bazı köylerde hayvanlar açık alanlara alındı.
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Evlerde hasar oluşan vatandaşlar için çadır kurulması için hazırlıklara başlandı.
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
5 büyüklüğünde korkutan deprem: Evlerinde yıkım ve çatlaklar olanlar geceyi dışarda geçirdi
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde yıkım ve çatlaklar olan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.


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