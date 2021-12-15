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İSTANBUL

Bağcılar’da metro inşaatı nedeniyle çökme tehlikesi olan iki bina boşaltıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı inşaatı nedeniyle Bağcılar’da iki binanın temelinde çökme meydana geldi. Çökme tehlikesi olan iki bina tedbirden boşaltıldı. Güvenlik nedeniyle iki binanın olduğu sokak kapatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika: Bağcılar’da metro inşaatı nedeniyle çökme tehlikesi olan iki bina boşaltıldı
Binaların temellerindeki çökme sesini duyan apartman sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay; akşam saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 552.Sokak üzerinde bulunan iki binanın zemininde meydana geldi. İddiaya göre Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı arasında yapımı devam eden metro hattı nedeniyle Bağcılar’daki iki binanın temelinde göçme meydana geldi. İki bina boşaltıldı

DHA

TEMELİNDE ÇÖKME OLAN 2 BİNA BOŞALTILDI

Temelden seslerin geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, binalarda kalanları boşalttı. Daha sonra emniyet şeridi çekilerek sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

DHA


"ÇÖKMELER METRO İNŞAATI YÜZÜNDEN"

Çökme tehlikesi olan binalardan birinin sahibi olan Selahattin Sezer, “Bu akşam arkadaşlar, komşular bir şekilde görmüşler. Buradaki kaynak metro çalışmasından kaynaklanan bir durumdur. Bir hafta mı diyeyim yalan olmasın geçen hafta bir patlama oldu alt sokakta. Binanın zemininde olmak şartıyla yani şu an binanın altı yarıya yakın çökme söz konusu” şeklinde konuştu.

İHA

"BÜTÜN MAHALLE RİSK ALTINDA"

Sezer, daha önceden bu seslerin geldiğini söyleyerek, “Zaten bu çökmedeki daha önceki bir olayda da küt küt sesler geliyordu bu binadan sürekli alttan çalışma olduğundan dolayı metro çalışması bu sesleri duyuyorduk. Birkaç gündür devam etti bu şekilde. Fakat bu durumla karşılaştık. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Yani sadece olan olay bizim binamızda dahil değil.

DHA

Çünkü bütün mahalle risk altında. Niye diyeyim sana? Çatlaklar daha üst sokakta da olduğunu ben bizzat görmüş değilim ama şikayetlerin olduğunu söylediler. Alt sokağımız da zaten patlama oldu. Doğal gaz patlaması oldu, çökme oldu bir şekilde oldu yani” dedi.

Sokakta güvenlik önlemleri alındı.

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