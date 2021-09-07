Ankara'da metro inşaatında göçük Başkent’in en işlek noktalarından birisi olan Güvenpark’ta yan taraftaki metro çalışmasından dolayı yaklaşık 10 metre genişliğinde çukur oluştu. Göçük sırasında yaralanan olmadı.

Haber Merkezi 07 Eylül 2021, 12:49 Son Güncelleme: 07 Eylül 2021, 13:58 İHA