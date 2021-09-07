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ANKARA

Ankara'da metro inşaatında göçük

Başkent’in en işlek noktalarından birisi olan Güvenpark’ta yan taraftaki metro çalışmasından dolayı yaklaşık 10 metre genişliğinde çukur oluştu. Göçük sırasında yaralanan olmadı.

Haber Merkezi İHA
Ankarada metro inşaatında 10 metre genişliğinde göçük oluştu
Güvenpark’ta yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur oluştu.

Ankara'da, Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro hattı projesinin Kızılay Güvenpark kısmında göçük meydana geldi. Yaklaşık 10 metre genişliğindeki göçük sırasında yaralanan olmadı.

İHA

10 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ GÖÇÜK KORKUTTU

Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro hattı projesinde çalışmalar sürerken, Kızılay Güvenpark kısmında saat 08.30 sıralarında göçük meydana geldi. Parkın içinde 10 metre genişliğinde oluşan göçük, çevredekileri tedirgin etti. Bölgeye sevk edilen görevliler, önlem aldı. Güvenlik şeridi çekilirken, çevredekiler alandan uzaklaştırıldı. Tedbir amacıyla polis ve itfaiye ekipleri ise bölgede bekliyor.

İHA

"KIL PAYI KURTULDUM"

Göçükten hemen önce bölgeden geçen Eser Aksoy, "Oradan geçtiğim sırada bir ses geldi sonra orası çöktü. Kıl payı kurtuldum. Bir anda çöktü. İlk başladığında dar bir alandaydı, gitgide büyüdü. Metro çalışmasında makas koptuğu için çöktüğü söyleniyor daha sonra zeminde titremeler hissettik" dedi.

İHA

Öte yandan metro hattı çalışmalarını yürüten firmanın göçükle ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

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