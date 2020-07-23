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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi
POLİTİKA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi. 45 dakika süren toplantının ardından alınan kararların açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalara yer verdi; YAŞ üyeleri olarak 2020 toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor.


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