Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. İki lider konuşmasında, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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​Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü
Vladimir Zelenskiy - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Fotoğraf: Arşiv)

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı görüşmede, bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Nisan ayında çok sayıda kritik anlaşmaya imza atılmıştı

Erdoğan ve Zelenskiy’nin nisan ayında Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede, Kırım’ın ilhakı, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında yükselen tansiyonun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve askeri alandaki ortaklıklar ele alınmıştı.

Görüşme sonucunda, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların satışını da öngören çok sayıda kritik anlaşmaya da imza atılmıştı.

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