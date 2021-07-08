Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı görüşmede, bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 8, 2021

Nisan ayında çok sayıda kritik anlaşmaya imza atılmıştı

Erdoğan ve Zelenskiy’nin nisan ayında Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede, Kırım’ın ilhakı, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında yükselen tansiyonun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve askeri alandaki ortaklıklar ele alınmıştı.

Görüşme sonucunda, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların satışını da öngören çok sayıda kritik anlaşmaya da imza atılmıştı.

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