Karaman-Mut yolu trafiğe kapatıldı

Hatay'da yağmur ve kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuzluklar yaşanırken, çeşitli birimlere bağlı 310 personel ve 106 araç ile müdahalelerde bulunuldu.<br><br>Antakya ilçesinde 8 meskende su baskınlarına müdahale edilirken, kapanan Hassa-Kırıkhan, Samandağ-Batıayaz, Altınözü-Yayladağı yolları ile ve Belen ilçesi Kıcı mevkisi tekrar ulaşıma açıldı.<br><br>Hassa'da bazı ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanların barındırılması için bölgeye 7 çadır gönderildi.