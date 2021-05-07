Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.18'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülürken, çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.18'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülürken, çevre ilçelerde de hissedildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.