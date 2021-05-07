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Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: Malatyada deprem | Pütürgede deprem mi oldu? Malatyadaki depremin büyüklüğü kaç?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.18'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülürken, çevre ilçelerde de hissedildi.

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