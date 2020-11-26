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Gündem HDPli vekil Kemal Bülbüle silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
POLİTİKA

Son dakika haberleri: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

HDP'li vekil Kemal Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası

HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan Bülbül'ün kararının bir suretinin TBMM Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi AA
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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KARAR MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Bülbül katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

  • Mahkeme heyeti, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

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