Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Dünya

Almanya'dan akıllara durgunluk veren açıklama: Gaz odalarına sokulabilir

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi için basın sözcülüğü görevinde bulunan Christian Lüth'ün ülkeye gelen göçmenlerin vurulabileceğini veya gaz odalarına sokulabileceğini yönünde açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.