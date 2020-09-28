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ANKARA

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

  • Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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