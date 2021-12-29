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POLİTİKA

Hakime parmak sallayan HDP'li Buldan'a savcılık 'dur' dedi: Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada "29 Aralık 2021'de İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
Pervin Buldan

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dava duruşması sırasında HDP'li Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"29 Aralık 2021'de İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır."

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Ne olmuştu?

  • İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Yakalanarak tutuklanan Gencer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenmişti. Gencer'in yargılanmasına 29 Aralık'ta başlanmıştı.

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