Hakime parmak sallayan HDP'li Buldan'a savcılık 'dur' dedi: Soruşturma başlatıldı

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HDP'li Buldan: Biz de yönetimde yer alacağız muhalefet tek başına bir şey yapamayacak

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir yayın organına verdiği röportajda, CHP ile kurdukları ittifaka ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Muhalefetin, HDP'siz iktidar olamayacağını ifade eden Buldan, "Biz de yönetimde yer alacağız. Öyle tek başlarına çok bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin birçok konuda karar vermesi gerekiyor. Bizden farklı görüşler ortaya koymak CHP'nin elini güçlendirmez" diye konuştu.