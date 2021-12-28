Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza
ANKARA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız, maskesiz gezdiren bin 964 kişi ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları besleyen 384 kişiye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2020'de çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, bu suçları işleyenlerin yakalanması amacıyla emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri 2 bin 500 personel ve 205 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu birimlerin, çevre ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması da hayata geçirildi.

HAYDİ mobil uygulamasıyla hayvanların korunmasına yönelik bildirimlerin yanı sıra tehlike arz eden hayvan türlerine yönelik ihbarlar kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. 177 bin 700 kişi tarafından cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden 30 bin 82 ihbar yapıldı.

Ülke genelinde jandarma ve emniyete bağlı HAYDİ timlerince Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 2 bin 602 olaya müdahale edildi, 2 bin 577 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Bakanlık sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ile genelge gönderdi
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Bin 740 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Türk Ceza Kanunu'nun "Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmü gereğince, hayvanları tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakan 1740 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bunun yanı sıra tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız ve maskesiz gezdiren bin 964 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları besleyen 384 kişiye idari para cezası verildi, 401 tehlike arz eden hayvan barınaklara teslim edildi.

14 Ocak'a kadar süre verildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca tehlike arz eden köpek türleri Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Bransilerio, American Staffordshire Terrier ve American Bully olarak belirlenmişti. Bu köpek türlerine sahip kişilerin hayvanlarını kısırlaştırıp kayıt altına aldırmaları için 14 Ocak 2022'ye kadar süre verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanları için barınaklar kurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici hadiselere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum: Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızı korumuş hem de sokak hayvanlarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz' dedi.


Hayali bile zor

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