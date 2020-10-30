İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti

Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil bir çok ilde hissedildi. Depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir."

OYNAT 00:53 Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı İzmir'de TRT Haber'in canlı yayın yaptığı esnada enkazdan iki kişi canlı olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı objektiflere yansıdı.

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BAKAN KOCA DA SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin de depremden etkilendiğini açıkladı.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:47 İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremin ardından İzmir'in birçok ilçesinde binalar yıkıldı. Bayraklı ilçesinde çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:17 Enkazda kalanlar "Burda kimse var mı" çağrısına çığlıkla cevap verdi Yıkılan binalarda mahsur kalanları kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oluyor. Vatandaşların enkaz çevresindeki 'Burada kimse var mı?' çağrısına depremzedeler çığlıkla karşılık verdi. BiP'te paylaş

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