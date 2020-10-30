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Gündem İzmir depreminin acı bilançosu İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti
İZMİR

Son dakika İzmir depremi haberleri: İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir depreminde yıkılan bir bina.
İzmir depreminde yıkılan bir bina.

Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil bir çok ilde hissedildi. Depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
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İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir."

Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı
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Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı
İzmir'de TRT Haber'in canlı yayın yaptığı esnada enkazdan iki kişi canlı olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı objektiflere yansıdı.

BAKAN KOCA DA SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin de depremden etkilendiğini açıkladı.

  • Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu
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İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremin ardından İzmir'in birçok ilçesinde binalar yıkıldı. Bayraklı ilçesinde çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Enkazda kalanlar
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Enkazda kalanlar "Burda kimse var mı" çağrısına çığlıkla cevap verdi
Yıkılan binalarda mahsur kalanları kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oluyor. Vatandaşların enkaz çevresindeki 'Burada kimse var mı?' çağrısına depremzedeler çığlıkla karşılık verdi.

İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı
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İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin enkazdan kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı.


AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin
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AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

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İzmir Seferihisar'da deniz taştı
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İzmir Seferihisar'da deniz taştı

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Bayraklı'da çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı

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İzmir Alsancak'ta bina yıkıldı

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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