Son dakika İzmir depremi haberleri: İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde" ifadelerini kullandı.
Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil bir çok ilde hissedildi. Depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin de depremden etkilendiğini açıkladı.
REKLAM
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.