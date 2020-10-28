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İZMİR

Son dakika İzmir haberleri: 2 yaşındaki çocuğu annesiyle uyurken kaçırmaya çalıştılar

İzmir'de ilginç olay: Annesiyle uyuyan iki yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştılar

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşadı. Suriyeli uyruklu ailenin evine giren kimliği belirsiz kişi, annesinin yanında uyuyan iki yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı. Olayın ardından aile üyelerinin şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun annesiyle uyurken kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi.
İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun annesiyle uyurken kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

İddiaya göre, Meriç Mahallesi'nde tek katlı bir evde yaşayan Suriyeli Nebiye B. ve Mahmut T'nin evine, gece geç saatlerde yüzü maskeli 1 kişi girdi.

Annesinin kucağında uyuyan 2 yaşındaki Ahmet'i kaçırmaya çalışan zanlı, çocuğun ağlaması üzerine aile üyelerinin uyanmasıyla çocuğu evin balkonuna bırakıp kaçtı.

Aile üyeleri şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Olayın ardından aile üyelerinin şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Öte yandan, Mahmut T'nin 5 yıl önce Suriye'nin Halep şehrindeki iç savaş nedeniyle İzmir'e geldiği öğrenildi.

"Biz üzerine koşunca kardeşimi yere fırlattı"

Baba Mahmut T, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyudukları sırada evlerine tanımadıkları bir kişinin girdiğini söyledi.

Evlerine giren kişinin hırsızlık amacıyla girmediğini, çocuğunu kaçırmak için geldiğini savunan baba, "Evde telefon ve para var ancak gelen kişi çocuğu almaya gelmiş." dedi.

Olayın ardından aile üyelerinin şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri evde inceleme yaptı.
Mahmut T, çocuklarını kurtardıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kardeşini şüphelinin elinden kurtaran Hasan T. de annesi ve kız kardeşinin "çocuğu kaçırıyorlar" diye bağırmaları üzerine uyandıklarını, evlerine giren kişinin peşinden koştuklarını söyledi.

Kardeşini, şüphelinin elinden kendisinin aldığını anlatan ağabey Hasan T, "Kardeşimi elinde tutuyordu. Biz üzerine koşunca kardeşimi yere fırlattı. Kapı açıktı, kaçtı. Yüzünde maske vardı. Sadece gözleri görünüyordu." diye konuştu.

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