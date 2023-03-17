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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin artçıları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07:02 . 17/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.




#afad
#DEPREM
#Kahramanmaraş
34 dakika önce
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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
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