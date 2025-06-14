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Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

14:2314/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada flaş gelişme
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada flaş gelişme

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gelen son bilgiye göre; 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Ek bilirkişi raporunun ön tespitleri


Bilirkişi raporu doğrultusunda ana binadaki panoda yer alması gerekirken bulunmayan kaçak akım rölesinin kaldırılmasına yönelik araştırmalar devam ediyor.


Ayrıca soruşturmada havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi amacıyla talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitleri belli oldu.

Ön tespitlerde sökülüp testleri yapılan havuz motorunda montaj hatasının bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve havuz elektrik tesisatını yapanların kusurlu oldukları belirtildi.


Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek'in müşteki, 20 kişinin tanık, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.



Olay


Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.


Havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.




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