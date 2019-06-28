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Gündem MİT TIRları davasında karar Aziz Takçıya 26 yıl hapis
ANKARA

Son dakika... MİT TIR'ları davasında karar: Aziz Takçı'ya 26 yıl hapis

MİT TIR'ları davasında karar: Aziz Takçı'ya 26 yıl hapis

Yargıtay, MİT TIR'larının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya da 26 yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıklar Bağrıyanık, Celepoğlu, Karaca, Takçı, Şişman ve Çokay'ı 17 ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı.

  • Yargıtay, MİT TIR'larının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl, eski Adana Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay cezası verdi.

Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.

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