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Sakarya'daki 10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden detay: Vali kazanın oluş şeklini açıkladı

Türkiye sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazayla yeni güne uyandı. Sakarya'daki 3'ü yolcu otobüsü, 7 aracın karıştığı katliam gibi zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Kazanın oluş şekline ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise kahreden bir detayı paylaştı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:57 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:30 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sakarya'daki zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralandı.
Sakarya'daki zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi.


Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor.



KATLİAM GİBİ KAZADA KAHREDEN DETAY


Kazaya ilişkin Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz açıklamalarda bulundu.


Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz

Karadeniz, ''Yaralılarımız 10 farklı hastaneye sevk edildi, 57 yaralıdan 7'sinin durumu ağır. Kazanın olay şekline ilişkin ise ilk tahminler bir otomobilin TIR'a çarpması sonrası zincirleme kazanın başladığı yönünde. Can kayıplarının bir kısmının daha çok araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde.'' dedi.



ÜÇ CUMHURİYET SAVCISI KAZA YERİNDE


Feci kaza sonrası Adalet Bakanı Tunç da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.


Bakan Tunç, "Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 10 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.


Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü 57 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Feci kazaya ilişkin olay yerinden ilk görüntüler gelirken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kazaya ilişkin üç savcının görevlendirildiğini ve kazanın nedenine ilişkin araştırma yapıldığını açıkladı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ''Yaralılarımız 10 farklı hastaneye sevk edildi, 57 yaralının 7'sinin durumu ağır. Kazanın olay şekline ilişkin ise ilk tahminler bir otomobilin TIR'a çarpması sonrası zincirleme kazanın başladığı yönünde'' açıklamasında bulundu. Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.










#Sakarya
#Zincirleme kaza
#Yaşar Karadeniz
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