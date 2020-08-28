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Gündem YÖK açıkladı 2020 YKS kayıt tarihleri uzatıldı
EĞİTİM

Son dakika: YÖK açıkladı: 2020 YKS kayıt tarihlerinde son gün ne zaman?

YÖK açıkladı: 2020 YKS kayıt tarihleri uzatıldı

Üniversiteyi kazanan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren son dakika açıklaması YÖK'ten geldi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yükseköğretim kurumlarına şahsen başvuracak adayların 5 Eylül'e, elektronik kayıt (e-kayıt) olacak adayların ise 6 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini yaptırabileceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı.
Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı.

Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün, öğrenciler tarafından Başkanlığa iletilen talepler doğrultusunda 2020-YKS kayıt tarihlerinin, "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

  • Açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adayların 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır." bilgisine yer verildi.

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Daha önce, yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtların ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacağı duyurulmuştu.

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