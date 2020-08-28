Son dakika: YÖK açıkladı: 2020 YKS kayıt tarihlerinde son gün ne zaman? YÖK açıkladı: 2020 YKS kayıt tarihleri uzatıldı Üniversiteyi kazanan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren son dakika açıklaması YÖK'ten geldi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yükseköğretim kurumlarına şahsen başvuracak adayların 5 Eylül'e, elektronik kayıt (e-kayıt) olacak adayların ise 6 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini yaptırabileceği bildirildi.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2020, 12:14 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020, 12:58 AA