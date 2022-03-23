Zeytin Dalı bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/tR1O0Ohotv
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!