Gündem Zeytin Dalı bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Zeytin Dalı bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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