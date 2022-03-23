Zeytin Dalı bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Spor

Portekizli savunmacı Jose Fonte'den Burak Yılmaz mesajı

Portekiz Milli Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Jose Fonte, "Çok zor bir oyun bizi bekliyor. Karşımızdaki rakibimiz eminim ki elinden geleni yapacak. Biz de onlarla aynı şekilde mücadele edeceğiz ve daha iyi olacağız. Milli takım aşkı için buradayız" dedi.