Son depremlerle sallanan Balıkesir’e şok uyarı: İki bin yıllık sessiz fay net bir şekilde araştırılmalı

Araştırmacı Ahmet Yakut, peş peşe depremlerin meydana geldiği Balıkesir ile ilgili açıklamada bulundu. Kendine ait sosyal medya kanalında takipçilerine seslenen Yakut, "Meydana gelen iki deprem Balıkesir Fayı Gökceyazı segmentinin kuzeyinde meydana geldi. Akhisar depremleriyle sıkışan Ege levhasının rutin olarak ürettiği depremlerdir. Bu deprem sonrası Gökçeyazı segmenti üzerinde ’büyük bir deprem bekliyorum’ demek bence havada kalır bir iddia olur.

İHA Araştırmacı Ahmet Yakut, peş peşe depremlerin meydana geldiği Balıkesir ile ilgili açıklamada bulundu.

Balıkesir merkezli olarak 28 Ocak 1898 tarihinde meydana gelen ve gerek arşivlere, gerekse de yıkım şiddetine bakıldığında 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Gökçeyazı segmentinde yaklaşık 122 yıldır Balıkesir merkezli büyük bir deprem yaşanmadı. Daha önce ortaya atılan ve Gökçeyazı segmentinin önemli bir segment olduğunu biliyoruz.

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Lakin bin senede bir deprem ürettiği ve yaklaşık 2 bin yıldır sessiz olduğu söylemi daha net bir şekilde araştırılmalıdır. Sonuçta depremler sadece zamansal istatistik verilerine göre kendini yenilememektedir" dedi.

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Yakut, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Mevcut fayın senelik kayma hızına, deprem yineleme aralığına ve son olarak da deprem ürettiği yıllara göre fayın karakteristiği ortaya konulur. Sonuçta Balıkesir Fayı ve bu faya bağlı Gökçeyazı segmenti herkesin bildiği bir Kuzey Anadolu Fay Zonu gibi deprem yineleme aralığına sahip değildir. Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde depremler kendini 250-500 yıl aralığında yinelerken, bunu Gökçeyazı segmenti ya da genel tabirle Balıkesir Fayı hakkında söylemek sadece havada kalır bir iddiadan öteye geçmez.

Tabii ki ülkemiz bir deprem ülkesi ve tabii ki her an deprem olacakmış gibi yapılarımızı ve yaşayışımızı deprem bilincine uygun bir şekilde idame ettirmeliyiz ancak yakın süreç için kendi araştırmalarıma dair öngörüm bu sene için Balıkesir merkezli olarak ani bir kırılma olsa da 5 büyüklüğünün üzerinde bir deprem şahsen beklemem. Balıkesir merkez ve çevresinin deprem üretme potansiyeli ortalamasına bakarsak 3.1-4.6 değerler ortaya çıkmaktadır."

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