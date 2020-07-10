Binali Yıldırım’ın eşine hakaretler yağdıran İyi Partili Levent Özeren Bursa'da gözaltında alındı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çeken 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'daki evinde gözaltına alındı

Polis ekipleri Özeren’i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özeren ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Hakaret etmişti

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulunmuştu.

Levent Özeren sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksız paylaşım

GÜNDEM İYİ Partili Levent Özeren’in Semiha Yıldırım'a yönelik çirkin sözlerine tepki yağıyor: Önce tweeti sildi, sonra pişman değilim dedi

Gece boyu tepki yağmıştı

AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf eden İYİ Parti'li Levent Özeren'e tepkiler gece boyu sürmüştü. Özeren'in, Yıldırım'ın rahatsızlığı üzerinden yaptığı çirkin yoruma sosyal medyada #AhlaksızLeventÖzeren etiketi altında tepki mesajları geliyor.

Özür dilemişti

2015 yılına ait twiti "tüm samimiyetimle söylüyorum" attığımı hatırlamıyorum.

O tarihlerde bir kaç kez hesabım çalınmıştı.

Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü.

Başta Binali bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim. — Levent Özeren (@lvntozrn) July 9, 2020

Özeren, yaptığı paylaşımla ilgili olarak, bu paylaşımı hatırlamadığını, o tarihlerde hesabının çalındığını söylemiş ve Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım’dan özür dilemişti.

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Ne olmuştu?

İyi Parti’den milletvekili aday adayı olan Levent Özeren Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, ""Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. ’Etik değil’ diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımı sebebiyle büyük tepki çekmişti.