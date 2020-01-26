​​Sopalı dehşet: Evine zorla girip hastanelik ettiler

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 kişi, kapısını kırıp içeri girdikleri evde bulunan Irak uyruklu ev sahibi Hamer M.D.A.G. ve evde misafir olan Ersan A.’ya sopa ile saldırdı. Evdekileri feci şekilde dar eden grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde 1’i baygın halde kanlar içinde 2 kişiyi buldu.

Cezaevi arkadaşıymışYaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralı Ersan A., kendilerine cezaevi arkadaşı A.Ç. ve yanında bulunan 2 kişinin saldırdığını söyledi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.