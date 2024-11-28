Sorarlarsa bilmiyorum diyeceksin

Narin Güran cinayetinde yeni bir delil ortaya çıktı. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde Güran ailesinin bazı bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Görüntüleri dosyaya ekleyen mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü incelenmek üzere kriminale göndereceği öğrenildi.





SORGULANAN KİM?

Görüntülerde aile fertlerinin 15-16 yaşlarında bir genci sorgular gibi sorular yönelttiği, ardından da yaka paça bölgeden uzaklaştırıldığı görüldü. Görüntülerde aile fertlerinin çocuğa "Enes o gün ne yapıyordu, evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti, kadın mı vardı? Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Biz seni koruruz" dedigi iddia ediliyor.





Salim Güran

Amca Güran o gece deredeymiş

Narin Güran cinayetine ilişkin bir diğer gelişme de tutuklu amca Salim Güran hakkında oldu. Narin'in kaybolduğu günün gecesinde, HTS kayıtlarından Salim Güran'ın cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği tespit edilmişti. O anlara ait bir çiftliğin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 3 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, “Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21 Ağustos'ta saat 22.47 sıralarında Narin'in cesedinin bulunduğu tarla civarına geldiği ve 22.55'te ayrıldığı” ifadeleri yer aldı. Raporda, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS raporu kapsamında değerlendirildiğinde, görüntülerdeki cesedin bulunduğu yere gelen kişinin Salim Güran olduğunun tespit edildiği belirtildi.







